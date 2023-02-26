Роман Борисов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.11.1823
Дата смерти25.12.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1823
Отец: Борис Павлов
Мать: Параскева (Павлова)
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1831
Дочь: Ольховикова Евдокия ст
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Бракосочетание
08.02.1842
Жена: Матрона Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1843
Дочь: Наталия ст
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1847
Дочь: Евдокия Романова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1850
Дочь: Татьяна Романова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
16.06.1856
Дочь: Агрипина Романова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
08.04.1861
Дочь: Агафия Романова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Леоненкова Наталия Романова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Орехова Ксения Романова
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Смерть
25.12.1894