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Роман Борисов

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.11.1823

Дата смерти

25.12.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1823

Отец: Борис Павлов

Мать: Параскева (Павлова)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1831

Дочь: Ольховикова Евдокия ст

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Матрона Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.08.1843

Дочь: Наталия ст

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1847

Дочь: Евдокия Романова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1850

Дочь: Татьяна Романова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Сын: Кураков Семён Романов

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1856

Дочь: Агрипина Романова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.04.1861

Дочь: Агафия Романова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Леоненкова Наталия Романова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Орехова Ксения Романова

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
25.12.1894
Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
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