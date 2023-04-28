Агрипина Романова
Место рождения
Дата рождения16.06.1856
Дата смерти16.08.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856
Отец: Роман Борисов
Мать: Матрона Андреева
Бракосочетание
09.11.1875
Муж: Никита Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Никита Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1880
Сын: Костюченков Павел Никитин
Отец ребёнка: Никита Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Ксенофонт Никитин
Отец ребёнка: Никита Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1884
Сын: Василий Никитин
Отец ребёнка: Никита Константинов
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Ксения Никитина
Отец ребёнка: Никита Константинов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Никита Константинов
Смерть
16.08.1891
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной