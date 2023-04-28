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Агрипина Романова

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.06.1856

Дата смерти

16.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856

Отец: Роман Борисов

Мать: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1875

Муж: Никита Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878

Сын: Костюченков Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Костюченков Павел Никитин

Отец ребёнка: Никита Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Ксенофонт Никитин

Отец ребёнка: Никита Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1884

Сын: Василий Никитин

Отец ребёнка: Никита Константинов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Ксения Никитина

Отец ребёнка: Никита Константинов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Никита Константинов

Смерть
16.08.1891
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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