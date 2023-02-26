Костюченков Павел Никитин
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1880
Отец: Никита Константинов
Мать: Агрипина Романова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1904
Жена: Параскева Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1920
Сын: Костюченков Петр Павлович
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубравский с/с, д. Мосеенки
Смерть
Неизвестно