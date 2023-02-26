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Костюченков Павел Никитин

Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1880

Отец: Никита Константинов

Мать: Агрипина Романова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1904

Жена: Параскева Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1920

Сын: Костюченков Петр Павлович

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Смоленская обл., Демидовский р-н, Дубравский с/с, д. Мосеенки
Смерть
Неизвестно
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