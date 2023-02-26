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Никита Константинов

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Место рождения

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.09.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1852

Отец: Константин Тарасов

Мать: Анисия (Стефанова)

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1875

Жена: Агрипина Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878

Сын: Костюченков Иван Никитин

Мать ребёнка: Агрипина Романова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1880

Сын: Костюченков Павел Никитин

Мать ребёнка: Агрипина Романова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1883

Сын: Ксенофонт Никитин

Мать ребёнка: Агрипина Романова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1884

Сын: Василий Никитин

Мать ребёнка: Агрипина Романова

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1888

Дочь: Ксения Никитина

Мать ребёнка: Агрипина Романова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Агрипина Романова

Бракосочетание
03.02.1892

Жена: Ольга Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: Анастасия Никитина

Мать ребёнка: Ольга Терентиева

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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