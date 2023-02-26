Никита Константинов
Место рожденияд.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.09.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1852
Отец: Константин Тарасов
Мать: Анисия (Стефанова)
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1875
Жена: Агрипина Романова
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Агрипина Романова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1880
Сын: Костюченков Павел Никитин
Мать ребёнка: Агрипина Романова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.01.1883
Сын: Ксенофонт Никитин
Мать ребёнка: Агрипина Романова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.12.1884
Сын: Василий Никитин
Мать ребёнка: Агрипина Романова
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.01.1888
Дочь: Ксения Никитина
Мать ребёнка: Агрипина Романова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Агрипина Романова
Бракосочетание
03.02.1892
Жена: Ольга Терентиева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1895
Дочь: Анастасия Никитина
Мать ребёнка: Ольга Терентиева
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно