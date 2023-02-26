Ольга Терентиева
Место рожденияд.Зубёнки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1892
Муж: Никита Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1895
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Константинов
д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно