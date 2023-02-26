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Ольга Терентиева

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Место рождения

д.Зубёнки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: ?

Мать: ?

д.Зубёнки Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.02.1892

Муж: Никита Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1895

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Константинов

д.Мосиёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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