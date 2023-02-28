Анисия (Стефанова)
Место рождения
Дата рожденияДо 1815
Дата смерти25.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: Демид Иванов
Мать: Фёкла Афанасиева
Бракосочетание
11.06.1832
Муж: Константин Тарасов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1838
Сын: Кодрат Константинов
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840
Дочь: Евдокия Константинова
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина ст
Отец ребёнка: Константин Тарасов
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Евфросиния Константинова
Отец ребёнка: Константин Тарасов
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1844
Сын: Павел Константинов
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1847
Дочь: Ирина Константинова
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Логгин Константинов
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1852
Сын: Никита Константинов
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1855
Сын: Трофим Константинов
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1858
Дочь: Наталия Константинова
Отец ребёнка: Константин Тарасов
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.04.1893
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.