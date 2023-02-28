Анисия (Стефанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисия (Стефанова)

Анисия (Стефанова)

avatar

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1815

Дата смерти

25.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815

Отец: Демид Иванов

Мать: Фёкла Афанасиева

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.06.1832

Муж: Константин Тарасов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1838

Сын: Кодрат Константинов

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840

Дочь: Евдокия Константинова

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина ст

Отец ребёнка: Константин Тарасов

Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Евфросиния Константинова

Отец ребёнка: Константин Тарасов

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1844

Сын: Павел Константинов

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1847

Дочь: Ирина Константинова

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Логгин Константинов

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Никита Константинов

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1855

Сын: Трофим Константинов

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1858

Дочь: Наталия Константинова

Отец ребёнка: Константин Тарасов

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.04.1893
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close