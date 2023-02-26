Трофим Константинов
Место рожденияд.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1855
Отец: Константин Тарасов
Мать: Анисия (Стефанова)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1881
Сын: Алексей Трофимов
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1884
Сын: Пётр ст
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885
Дочь: Мелания Трофимова
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Семён Трофимов
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1892
Дочь: Александра Трофимова
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894
Дочь: Елена Трофимова
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1895
Дочь: Феодосия Трофимова
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1897
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Фёдорова
Смерть
Неизвестно