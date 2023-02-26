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Трофим Константинов

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Место рождения

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1855

Отец: Константин Тарасов

Мать: Анисия (Стефанова)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.08.1881

Сын: Алексей Трофимов

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.01.1884

Сын: Пётр ст

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1885

Дочь: Мелания Трофимова

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Семён Трофимов

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.05.1892

Дочь: Александра Трофимова

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.05.1894

Дочь: Елена Трофимова

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1895

Дочь: Феодосия Трофимова

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1897

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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