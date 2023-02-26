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Константин Тарасов

Место рождения

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1813

Дата смерти

20.11.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Тарас Афанасиев

Мать: Марина (Мария) (Афанасиева)

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1832

Жена: Анисия (Стефанова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1838

Сын: Кодрат Константинов

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ирина ст

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Евфросиния Константинова

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1844

Сын: Павел Константинов

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1847

Дочь: Ирина Константинова

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849

Сын: Логгин Константинов

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1852

Сын: Никита Константинов

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1855

Сын: Трофим Константинов

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1858

Дочь: Наталия Константинова

Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.11.1859
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
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