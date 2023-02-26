Константин Тарасов
Место рожденияд.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1813
Дата смерти20.11.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1813
Отец: Тарас Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.06.1832
Жена: Анисия (Стефанова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.03.1838
Сын: Кодрат Константинов
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ирина ст
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Евфросиния Константинова
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
сельцо Семёновское Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1844
Сын: Павел Константинов
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.03.1847
Дочь: Ирина Константинова
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1849
Сын: Логгин Константинов
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосеенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.09.1852
Сын: Никита Константинов
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосеёнки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1855
Сын: Трофим Константинов
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосиенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.08.1858
Дочь: Наталия Константинова
Мать ребёнка: Анисия (Стефанова)
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.11.1859
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.