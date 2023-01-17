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Марина (Мария) (Афанасиева)

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1781

Дата смерти

18.12.1833

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Анисим Емельянов

Мать: Анна Гаврилова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.01.1809

Муж: Тарас Афанасиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813

Сын: Константин Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Дария Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
29.03.1819

Сын: Иоанн Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

д.Мосеенки
Рождение ребёнка
10.05.1822

Сын: Мокий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1825

Дочь: Ксения Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1830

Дочь: Ульяния Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Прокопий Тарасов

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1833
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Тарасова

Отец ребёнка: Тарас Афанасиев

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