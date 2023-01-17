Марина (Мария) (Афанасиева)
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти18.12.1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Анисим Емельянов
Мать: Анна Гаврилова
Бракосочетание
30.01.1809
Муж: Тарас Афанасиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1813
Сын: Константин Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Дария Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
д.Мосеёнки Демидовского р-на Смоленской обл.
Рождение ребёнка
29.03.1819
Сын: Иоанн Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
д.Мосеенки
Рождение ребёнка
10.05.1822
Сын: Мокий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1825
Дочь: Ксения Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
Холмы, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1830
Дочь: Ульяния Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
д.Мосиенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Прокопий Тарасов
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.12.1833
д.Мосеёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Тарасова
Отец ребёнка: Тарас Афанасиев