Анна Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти14.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пётр Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Ананий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Григорий Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Марина (Мария) (Афанасиева)
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Матрона Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Рождение ребёнка
08.10.1798
Сын: Михаил Анисимов
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801
Дочь: Марфа Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Рождение ребёнка
До 1805
Дочь: Хритония (Харитина) Анисимова
Отец ребёнка: Анисим Емельянов
Смерть
14.06.1808