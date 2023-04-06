Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

14.06.1808

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764

Сын: Пётр Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Ананий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Григорий Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Марина (Мария) (Афанасиева)

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Матрона Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Рождение ребёнка
08.10.1798

Сын: Михаил Анисимов

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

д.Юшковские Старины Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1801

Дочь: Марфа Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1805

Дочь: Хритония (Харитина) Анисимова

Отец ребёнка: Анисим Емельянов

Смерть
14.06.1808
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
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