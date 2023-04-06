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Григорий Анисимов

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Анисим Емельянов

Мать: Анна Гаврилова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1795

Сын: Павел Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1801

Сын: Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Ирина Николаева

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1803

Сын: Емельян Григорьев

Мать ребёнка: Агафия Петрова

Бракосочетание
20.10.1807

Жена: Агафия Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
01.09.1808

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.07.1809

Сын: Стефан Григорьев

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Николаева

Смерть
Неизвестно
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