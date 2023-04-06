Григорий Анисимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Анисим Емельянов
Мать: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
28.06.1795
Сын: Павел Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
08.08.1801
Сын: Емельян Григорьев
Мать ребёнка: Ирина Николаева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Емельян Григорьев
Мать ребёнка: Агафия Петрова
Бракосочетание
20.10.1807
Жена: Агафия Петрова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
01.09.1808
Жена: Параскева Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.07.1809
Сын: Стефан Григорьев
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Николаева
Смерть
Неизвестно