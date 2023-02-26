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Ирина Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

04.09.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1795

Сын: Павел Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1801

Сын: Емельян Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Анисимов

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Анисимов

Смерть
04.09.1807
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
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