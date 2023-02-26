Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти04.09.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1795
Сын: Павел Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Рождение ребёнка
08.08.1801
Сын: Емельян Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Анисимов
Смерть
04.09.1807