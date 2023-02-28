Астапенков Николай Павлов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смерти13.12.1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Сын: Астапенков Василий Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1778
Сын: Астапенков Семён Николаев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1778
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: ?
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.12.1796
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.