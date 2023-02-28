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Астапенков Николай Павлов

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

13.12.1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Астапенков Василий Николаев

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Астапенков Семён Николаев

Мать ребёнка: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1778

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: ?

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.12.1796
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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