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Астапенков Василий Николаев

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1777

Дата смерти

28.08.1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Астапенков Николай Павлов

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.10.1793

Жена: Анна (Демидова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1796

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Анна (Демидова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1801

Сын: Астапенков Федосий Васильев

Мать ребёнка: Анна (Демидова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1802

Дочь: Домника Васильева

Мать ребёнка: Анна (Демидова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1807

Сын: Астапенков Алексей Васильев

Мать ребёнка: Анна (Демидова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Астапенков Денис Васильев

Мать ребёнка: Анна (Демидова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824

Сын: Астапенков Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Анна (Демидова)

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.08.1834
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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