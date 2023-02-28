Астапенков Василий Николаев
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти28.08.1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Астапенков Николай Павлов
Мать: ?
Бракосочетание
16.10.1793
Жена: Анна (Демидова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.04.1796
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Анна (Демидова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1801
Сын: Астапенков Федосий Васильев
Мать ребёнка: Анна (Демидова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1802
Дочь: Домника Васильева
Мать ребёнка: Анна (Демидова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.03.1807
Сын: Астапенков Алексей Васильев
Мать ребёнка: Анна (Демидова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Астапенков Денис Васильев
Мать ребёнка: Анна (Демидова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1824
Сын: Астапенков Тимофей Васильев
Мать ребёнка: Анна (Демидова)
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
28.08.1834
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.