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Астапенков Тимофей Васильев

Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

08.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: Астапенков Василий Николаев

Мать: Анна (Демидова)

Рождение ребёнка
14.08.1842

Дочь: Васса Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Стефанида Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
27.07.1848

Сын: Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
07.03.1853

Дочь: Ирина Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Астапенков Афанасий Тимофеев

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
15.02.1858

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Матрона Тимофеева

Мать ребёнка: Евдокия Давидова

Смерть
08.10.1883

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