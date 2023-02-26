Астапенков Тимофей Васильев
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1824
Дата смерти08.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: Астапенков Василий Николаев
Мать: Анна (Демидова)
Рождение ребёнка
14.08.1842
Дочь: Васса Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Стефанида Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
27.07.1848
Сын: Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
07.03.1853
Дочь: Ирина Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Астапенков Афанасий Тимофеев
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
15.02.1858
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Матрона Тимофеева
Мать ребёнка: Евдокия Давидова
Смерть
08.10.1883