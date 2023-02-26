Евдокия Давидова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1824
Дата смерти10.10.1883
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1842
Дочь: Васса Тимофеева
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Стефанида Тимофеева
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1848
Сын: Прохор Тимофеев
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1853
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1854
Сын: Астапенков Афанасий Тимофеев
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1858
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Матрона Тимофеева
Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.10.1883
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.