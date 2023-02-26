Евдокия Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Давидова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1824

Дата смерти

10.10.1883

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1842

Дочь: Васса Тимофеева

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Стефанида Тимофеева

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

Рождение ребёнка
27.07.1848

Сын: Прохор Тимофеев

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1853

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1854

Сын: Астапенков Афанасий Тимофеев

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1858

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Матрона Тимофеева

Отец ребёнка: Астапенков Тимофей Васильев

д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.10.1883
д.Астапенки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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