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Давид Стефанов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Стефан Наумов

Мать: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Акилина Давидова

Мать ребёнка: София Захарова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1822

Дочь: Евдокия Давидова

Мать ребёнка: София Захарова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1843

Жена: Соломония Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Захарова

Смерть
Неизвестно
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