Давид Стефанов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1792
Отец: Стефан Наумов
Мать: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Акилина Давидова
Мать ребёнка: София Захарова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1822
Дочь: Евдокия Давидова
Мать ребёнка: София Захарова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.04.1843
Жена: Соломония Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Захарова
Смерть
Неизвестно