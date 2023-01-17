Домника Тимофеева
Место рождения
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Давид Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1796
Сын: Тарас Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1813
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: Марфа Григорьева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Демид Стефанов
Отец ребёнка: Стефан Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.09.1830
Муж: Стефан Наумов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Евдокия (Епифанова)
Отец ребёнка: Стефан Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Соломония Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Наумов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно