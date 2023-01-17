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Домника Тимофеева

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792

Сын: Давид Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1796

Сын: Тарас Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1813

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Марфа Григорьева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Демид Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.09.1830

Муж: Стефан Наумов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Евдокия (Епифанова)

Отец ребёнка: Стефан Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Соломония Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Наумов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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