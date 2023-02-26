Марфа Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти20.07.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1813
Дочь: Домника Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Ермолай Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
д.Таранки
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ефимий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Карп Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
До 1829
Сын: Аким Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
01.03.1832
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
д.Таранки
Смерть
20.07.1834
Рождение ребёнка
1837
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
Рождение ребёнка
До 1837
Дочь: Степанида Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Филиппов
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище