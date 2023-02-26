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Марфа Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

20.07.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1813

Дочь: Домника Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Ермолай Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

д.Таранки
Рождение ребёнка
1818

Сын: Ефимий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Карп Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1829

Сын: Аким Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1832

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

д.Таранки
Смерть
20.07.1834
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1837

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1837

Дочь: Степанида Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Филиппов

Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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