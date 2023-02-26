Ермолай Тимофеев
Место рожденияд.Таранки
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: Марфа Григорьева
д.Таранки
Бракосочетание
28.06.1831
Жена: Мавра Богданова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1839
Дочь: Устина Ермолаева
Мать ребёнка: Мавра Богданова
д.Таранки
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно