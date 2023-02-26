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Ермолай Тимофеев

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Место рождения

д.Таранки

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Марфа Григорьева

д.Таранки
Бракосочетание
28.06.1831

Жена: Мавра Богданова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.09.1839

Дочь: Устина Ермолаева

Мать ребёнка: Мавра Богданова

д.Таранки
Военная служба
Неизвестно
солдат
Смерть
Неизвестно
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