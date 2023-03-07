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Карп Тимофеев

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.01.1900

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Тимофей Филиппов

Мать: Марфа Григорьева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.07.1852

Жена: Васса Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1856

Сын: Григорий Карпов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1856
Поречского ополчения ратник
Рождение ребёнка
1858

Сын: Никита Карпов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1861

Сын: Павел Карпов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Леон Карпов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Фёкла Карпова

Мать ребёнка: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Алексей Карпов

Мать ребёнка: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
25.01.1900
Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
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