Карп Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти25.01.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Тимофей Филиппов
Мать: Марфа Григорьева
Бракосочетание
20.07.1852
Жена: Васса Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.01.1856
Сын: Григорий Карпов
Мать ребёнка: Васса Павлова
Военная служба
1856
Поречского ополчения ратник
Рождение ребёнка
1858
Сын: Никита Карпов
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
07.01.1861
Сын: Павел Карпов
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Леон Карпов
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Фёкла Карпова
Мать ребёнка: Васса Павлова
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Алексей Карпов
Мать ребёнка: Васса Павлова
Смерть
25.01.1900