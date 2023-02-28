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Алексей Карпов

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Место рождения

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Карп Тимофеев

Мать: Васса Павлова

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.11.1890

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1890
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Илья ст

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Илья Алексеев

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Алексеева

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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