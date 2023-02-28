Алексей Карпов
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Карп Тимофеев
Мать: Васса Павлова
Рождение ребёнка
12.11.1890
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Военная служба
1890
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Илья ст
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Илья Алексеев
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Алексеева
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Яковлева
Смерть
Неизвестно