Анастасия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.11.1890
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
08.03.1892
Дочь: Дария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
15.07.1894
Сын: Илья ст
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
18.07.1898
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Карпов
Смерть
Неизвестно