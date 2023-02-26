Анастасия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1871 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1890

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1892

Дочь: Дария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.07.1894

Сын: Илья ст

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1898

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Таранки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Карпов

Смерть
Неизвестно
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