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Стефан Наумов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792

Сын: Давид Стефанов

Мать ребёнка: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1796

Сын: Тарас Стефанов

Мать ребёнка: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1812

Отец: Наум Фомин

Мать: Агафия (Михайлова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Демид Стефанов

Мать ребёнка: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.09.1830

Жена: Домника Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Дочь: Евдокия (Епифанова)

Мать ребёнка: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Соломония Стефанова

Мать ребёнка: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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