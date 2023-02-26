Стефан Наумов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Давид Стефанов
Мать ребёнка: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1796
Сын: Тарас Стефанов
Мать ребёнка: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
До 1812
Отец: Наум Фомин
Мать: Агафия (Михайлова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Демид Стефанов
Мать ребёнка: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.09.1830
Жена: Домника Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1830
Дочь: Евдокия (Епифанова)
Мать ребёнка: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Соломония Стефанова
Мать ребёнка: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно