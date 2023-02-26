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Демид Стефанов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

22.01.1856

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Стефан Наумов

Мать: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Жена: Ирина (Максимова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1848

Сын: Матвей Демидов

Мать ребёнка: Ирина (Максимова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1849

Сын: Василий Демидов

Мать ребёнка: Ирина (Максимова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1852

Сын: Дмитрий Демидов

Мать ребёнка: Ирина (Максимова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1855

Сын: Владимир Демидов

Мать ребёнка: Ирина (Максимова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.01.1856
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
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