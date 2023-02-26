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Ирина (Максимова)

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Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Моисей Исидоров

Мать: Анна Романова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846

Муж: Демид Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1848

Сын: Матвей Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1849

Сын: Василий Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1852

Сын: Дмитрий Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1855

Сын: Владимир Демидов

Отец ребёнка: Демид Стефанов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1857

Сын: Никита (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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