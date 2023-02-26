Ирина (Максимова)
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Моисей Исидоров
Мать: Анна Романова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1846
Муж: Демид Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
07.08.1848
Сын: Матвей Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1849
Сын: Василий Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1852
Сын: Дмитрий Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.07.1855
Сын: Владимир Демидов
Отец ребёнка: Демид Стефанов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.09.1857
Отец ребёнка: не указан
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно