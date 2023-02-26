Моисей Исидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисей Исидоров

Моисей Исидоров

avatar

Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1824

Жена: Анна Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина (Максимова)

Мать ребёнка: Анна Романова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мина Моисеев

Мать ребёнка: Анна Романова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Екатерина Моисеева

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иосиф Моисеев

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
?.05.1843

Дочь: Гликерия 2-я

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
?.05.1843

Дочь: Гликерия Моисеева

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Моисеева

Мать ребёнка: Анна Романова

Рождение ребёнка
26.07.1847

Дочь: Параскева Моисеева

Мать ребёнка: Анна Романова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close