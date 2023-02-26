Моисей Исидоров
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1824
Жена: Анна Романова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина (Максимова)
Мать ребёнка: Анна Романова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1832
Сын: Мина Моисеев
Мать ребёнка: Анна Романова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Екатерина Моисеева
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иосиф Моисеев
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
?.05.1843
Дочь: Гликерия 2-я
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
?.05.1843
Дочь: Гликерия Моисеева
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Моисеева
Мать ребёнка: Анна Романова
Рождение ребёнка
26.07.1847
Дочь: Параскева Моисеева
Мать ребёнка: Анна Романова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно