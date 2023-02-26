Мина Моисеев
Место рожденияд.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Моисей Исидоров
Мать: Анна Романова
д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1854
Жена: Ксения Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно