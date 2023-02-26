Мина Моисеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мина Моисеев

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Место рождения

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1807 г.р.

Мать

До 1807 г.р.

Жена

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Моисей Исидоров

Мать: Анна Романова

д.Краськи Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
03.10.1854

Жена: Ксения Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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