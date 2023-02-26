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Соломония Стефанова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Стефан Наумов

Мать: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1852

Муж: Лепёшкин Иван Парфенов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1854

Сын: Лепёшкин Георгий Иоаннов

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

д.Титовская
Рождение ребёнка
11.07.1856

Сын: Лепёшкин Стефан Иванов

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.05.1859

Дочь: Феодосия Иванова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1861

Сын: Лепёшкин Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Ирина Иванова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лепёшкин Роман Иоаннов

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Рождение ребёнка
20.03.1871

Дочь: Дария Иванова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.10.1873

Дочь: Пелагея Иоаннова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.03.1875

Дочь: Антонова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.04.1879

Сын: Лепёшкин Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Лепёшкин Константин Иванов

Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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