Соломония Стефанова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Стефан Наумов
Мать: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.07.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1854
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
д.Титовская
Рождение ребёнка
11.07.1856
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Иванова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1861
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Ирина Иванова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
20.03.1871
Дочь: Дария Иванова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
05.10.1873
Дочь: Пелагея Иоаннова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
03.03.1875
Дочь: Антонова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
Рождение ребёнка
10.04.1879
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Лепёшкин Константин Иванов
Отец ребёнка: Лепёшкин Иван Парфенов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно