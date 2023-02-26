Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова
Место рождения
Дата рождения03.03.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1875
Отец: Лепёшкин Иван Парфенов
Мать: Соломония Стефанова
Бракосочетание
14.02.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1895
Сын: Антонов (Семыкин) Георгий Фёдоров
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
31.07.1897
Сын: Антонов Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
13.07.1899
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: (Антонова) Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
04.08.1905
Сын: Антонов Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
25.02.1908
Дочь: (Антонова) Антонина Фёдорова
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
13.03.1911
Дочь: (Антонова) Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Рождение ребёнка
12.06.1914
Сын: Антонов Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Антонов Фёдор Антонов
Смерть
Неизвестно