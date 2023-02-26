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Антонов Фёдор Антонов

Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Семыкин Антоний Петров

Мать: Семыкина Матрона Григорьева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.02.1894

Жена: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.02.1895

Сын: Антонов (Семыкин) Георгий Фёдоров

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1897

Сын: Антонов Александр Фёдоров

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1899

Сын: Антонов Владимир Фёдоров

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: (Антонова) Евдокия Фёдорова

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.08.1905

Сын: Антонов Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1908

Дочь: (Антонова) Антонина Фёдорова

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
13.03.1911

Дочь: (Антонова) Александра Фёдорова

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
12.06.1914

Сын: Антонов Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Антонова (Лепёшкина) Евдокия Иванова

Смерть
Неизвестно

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