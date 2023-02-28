Семыкина Матрона Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семыкина Матрона Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872

Сын: Антонов Фёдор Антонов

Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Дария Антонова

Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Ефросиния Антонова

Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1881

Сын: Иван Антонов

Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.07.1891

Дочь: Мария Антонова

Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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