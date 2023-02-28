Семыкина Матрона Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Дария Антонова
Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров
Рождение ребёнка
До 1877
Дочь: Ефросиния Антонова
Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров
Рождение ребёнка
07.02.1881
Сын: Иван Антонов
Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров
Рождение ребёнка
13.07.1891
Дочь: Мария Антонова
Отец ребёнка: Семыкин Антоний Петров
Смерть
Неизвестно