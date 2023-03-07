Дария Антонова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти21.06.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
19.05.1891
Муж: Давид Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1892
Сын: Дмитрий Давидов
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
20.11.1893
Сын: Михаил Давидов
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
01.04.1895
Сын: Стефан Давидов
Отец ребёнка: Давид Давидов
Рождение ребёнка
23.12.1895
Дочь: Анастасия Давидова
Отец ребёнка: Давид Давидов
Смерть
21.06.1896