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Дария Антонова

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Место рождения

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

21.06.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Семыкин Антоний Петров

Мать: Семыкина Матрона Григорьева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.05.1891

Муж: Давид Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.02.1892

Сын: Дмитрий Давидов

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.11.1893

Сын: Михаил Давидов

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1895

Сын: Стефан Давидов

Отец ребёнка: Давид Давидов

Рождение ребёнка
23.12.1895

Дочь: Анастасия Давидова

Отец ребёнка: Давид Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.06.1896
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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