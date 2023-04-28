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Михаил Давидов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893

Отец: Давид Давидов

Мать: Дария Антонова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.05.1912

Жена: Анна (Павлова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1913

Сын: Пелагея Михайлова

Мать ребёнка: Анна (Павлова)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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