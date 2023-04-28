Михаил Давидов
Место рождения
Дата рождения20.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893
Отец: Давид Давидов
Мать: Дария Антонова
Бракосочетание
14.05.1912
Жена: Анна (Павлова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1913
Сын: Пелагея Михайлова
Мать ребёнка: Анна (Павлова)
Смерть
Неизвестно