Анна (Павлова)
Место рождения
Дата рождения31.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1893
Отец: Павел Петров
Мать: Варвара Дмитриева
Бракосочетание
14.05.1912
Муж: Михаил Давидов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1913
Сын: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Давидов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно