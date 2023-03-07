Анна (Павлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна (Павлова)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1893

Отец: Павел Петров

Мать: Варвара Дмитриева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
14.05.1912

Муж: Михаил Давидов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.10.1913

Сын: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Давидов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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