Лепёшкин Иван Парфенов
Место рожденияд.Титовская
Дата рождения23.06.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1832
Отец: Парфен Иосифов
Мать: Екатерина Игнатова
д.Титовская
Бракосочетание
20.07.1852
Жена: Соломония Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1854
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
д.Титовская
Рождение ребёнка
11.07.1856
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
23.05.1859
Дочь: Феодосия Иванова
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1861
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
20.03.1871
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
05.10.1873
Дочь: Пелагея Иоаннова
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
03.03.1875
Дочь: Антонова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
Рождение ребёнка
10.04.1879
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1890
Сын: Лепёшкин Константин Иванов
Мать ребёнка: Соломония Стефанова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно