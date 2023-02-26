Парфен Иосифов
Место рожденияд.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти17.08.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.02.1819
Жена: Пелагия Исидорова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
15.06.1823
Жена: Екатерина Игнатова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.05.1824
Дочь: Феодосия Парфенова
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Лепёшкин Иоанн ст
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Иосиф Парфенов
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
Рождение ребёнка
23.06.1832
Мать ребёнка: Екатерина Игнатова
д.Титовская
Смерть
17.08.1833
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.