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Парфен Иосифов

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Место рождения

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

17.08.1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: ?

Мать: ?

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1819

Жена: Пелагия Исидорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
15.06.1823

Жена: Екатерина Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.05.1824

Дочь: Феодосия Парфенова

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лепёшкин Иоанн ст

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Иосиф Парфенов

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

Рождение ребёнка
23.06.1832

Сын: Лепёшкин Иван Парфенов

Мать ребёнка: Екатерина Игнатова

д.Титовская
Смерть
17.08.1833
д.Титовская Поречского уезда Смоленской губ.
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