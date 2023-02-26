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Пелагия Исидорова

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

05.05.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1819

Муж: Парфен Иосифов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
05.05.1822
д.Титовщина
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