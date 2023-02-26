Пелагия Исидорова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти05.05.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1819
Муж: Парфен Иосифов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
05.05.1822
д.Титовщина