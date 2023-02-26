Анна Иванова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Лепёшкин Иван Парфенов
Мать: Соломония Стефанова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1877
Муж: Фёдор Архипов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1878
Сын: Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1881
Дочь: Агапия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884
Сын: Антоний Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1887
Сын: Иоанн Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
Рождение ребёнка
31.07.1889
Дочь: Малашенкова Соломонида Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
Рождение ребёнка
28.02.1891
Дочь: Евдокия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1893
Дочь: Ульяния Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1897
Сын: Герасим Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Архипов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно