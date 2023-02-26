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Анна Иванова

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Лепёшкин Иван Парфенов

Мать: Соломония Стефанова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
16.01.1877

Муж: Фёдор Архипов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1878

Сын: Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.04.1881

Дочь: Агапия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1884

Сын: Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1887

Сын: Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.07.1889

Дочь: Малашенкова Соломонида Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1891

Дочь: Евдокия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.12.1893

Дочь: Ульяния Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1897

Сын: Герасим Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Архипов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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