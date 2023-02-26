Агапия Фёдорова
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.04.1881
Дата смерти11.02.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1881
Отец: Фёдор Архипов
Мать: Анна Иванова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1883
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище