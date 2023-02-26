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Агапия Фёдорова

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.04.1881

Дата смерти

11.02.1883

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1881

Отец: Фёдор Архипов

Мать: Анна Иванова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
11.02.1883
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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