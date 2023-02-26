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Тарас Стефанов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1796

Дата смерти

До 1853

Пол

Мужской

Отец

До 1812 г.р.

Мать

До 1813 г.р.

Жена

До 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796

Отец: Стефан Наумов

Мать: Домника Тимофеева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1820

Жена: Ксения Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1820
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
06.05.1821

Сын: Николай Тарасов

Мать ребёнка: Ксения Стефанова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1853
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