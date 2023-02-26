Тарас Стефанов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1796
Дата смертиДо 1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1796
Отец: Стефан Наумов
Мать: Домника Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1820
Жена: Ксения Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1820
отставной унтер-офицер
Рождение ребёнка
06.05.1821
Сын: Николай Тарасов
Мать ребёнка: Ксения Стефанова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
До 1853