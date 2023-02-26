Агафия (Михайлова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия (Михайлова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

15.10.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Захар Наумов

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Тимофей Наумов

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812

Сын: Стефан Наумов

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817

Сын: Илларион Наумов

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1820

Дочь: Евдокия Наумова

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.10.1823
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Стефанида Наумова

Отец ребёнка: Наум Фомин

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Ирина Наумова

Отец ребёнка: Наум Фомин

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