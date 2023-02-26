Агафия (Михайлова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти15.10.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Захар Наумов
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тимофей Наумов
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1812
Сын: Стефан Наумов
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1817
Сын: Илларион Наумов
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1820
Дочь: Евдокия Наумова
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.10.1823
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Стефанида Наумова
Отец ребёнка: Наум Фомин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Ирина Наумова
Отец ребёнка: Наум Фомин