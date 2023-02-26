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Захар Наумов

Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Наум Фомин

Мать: Агафия (Михайлова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819

Жена: Агрипина Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Агрипина Захарова

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1832

Дочь: Дария Захарова

Мать ребёнка: Агрипина Михайлова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837

Сын: Андрей Захаров

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840

Дочь: Евдокия Захарова

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1843

Сын: Фёдор Захаров

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1850

Сын: Фёдор мл

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1855

Дочь: Ирина Захарова

Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена (Анна) Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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