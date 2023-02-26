Захар Наумов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Наум Фомин
Мать: Агафия (Михайлова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1819
Жена: Агрипина Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Агрипина Захарова
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.03.1832
Дочь: Дария Захарова
Мать ребёнка: Агрипина Михайлова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1837
Сын: Андрей Захаров
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.03.1840
Дочь: Евдокия Захарова
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.06.1843
Сын: Фёдор Захаров
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.04.1850
Сын: Фёдор мл
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1855
Дочь: Ирина Захарова
Мать ребёнка: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена (Анна) Афанасиева
Смерть
Неизвестно