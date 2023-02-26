Агрипина Захарова
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1830
Дата смерти02.07.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Прокопий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
Рождение
1830
Отец: Захар Наумов
Мать: Елена (Анна) Афанасиева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1853
Сын: Максим Наумов
Отец ребёнка: Наум Илларионов
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.04.1857
Муж: Иван Богданов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.04.1859
Сын: Федосий Иванов
Отец ребёнка: Иван Богданов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.01.1861
Муж: Дмитрий Емельянов
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1861
Сын: Ефимий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1864
Дочь: Наталия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
Рождение ребёнка
29.10.1871
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
Рождение ребёнка
21.09.1875
Дочь: Фёкла Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
Рождение ребёнка
До 1880
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Илларионов
Смерть
02.07.1882
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище