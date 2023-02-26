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Агрипина Захарова

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.07.1882

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829

Сын: Прокопий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

Рождение
1830

Отец: Захар Наумов

Мать: Елена (Анна) Афанасиева

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.04.1853

Сын: Максим Наумов

Отец ребёнка: Наум Илларионов

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.04.1857

Муж: Иван Богданов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
26.04.1859

Сын: Федосий Иванов

Отец ребёнка: Иван Богданов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.01.1861

Муж: Дмитрий Емельянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1861

Сын: Ефимий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1864

Дочь: Наталия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.10.1871

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1875

Дочь: Фёкла Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1880

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Емельянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Илларионов

Смерть
02.07.1882
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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