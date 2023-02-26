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Илларион Наумов

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Место рождения

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1817

Дата смерти

10.10.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Наум Фомин

Мать: Агафия (Михайлова)

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Наум Илларионов

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850

Дочь: Ефросиния Илларионова

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.10.1852
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852

Сын: Максим Илларионов

Мать ребёнка: Агрипина Захарова

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