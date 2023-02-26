Илларион Наумов
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1817
Дата смерти10.10.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Наум Фомин
Мать: Агафия (Михайлова)
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Наум Илларионов
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1850
Дочь: Ефросиния Илларионова
Мать ребёнка: Агрипина Захарова
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.10.1852
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1852
Сын: Максим Илларионов
Мать ребёнка: Агрипина Захарова