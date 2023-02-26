Ефимий Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимий Дмитриев

Ефимий Дмитриев

avatar

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.12.1861

Дата смерти

19.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1861

Отец: Дмитрий Емельянов

Мать: Агрипина Захарова

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1880

Жена: Мавра Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Афанасий ст

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Афанасий Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Семён Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Василий Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Симеон Евфимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Владимир Евфимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1894

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Гавриил Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
19.02.1898
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Пётр Ефимов

Мать ребёнка: Мавра Семёнова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close