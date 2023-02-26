Ефимий Дмитриев
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.12.1861
Дата смерти19.02.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1861
Отец: Дмитрий Емельянов
Мать: Агрипина Захарова
д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.10.1880
Жена: Мавра Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Афанасий ст
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
30.04.1883
Сын: Афанасий Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
03.02.1886
Сын: Семён Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Василий Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Симеон Евфимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Владимир Евфимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1894
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Гавриил Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова
Смерть
19.02.1898
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
25.08.1898
Сын: Пётр Ефимов
Мать ребёнка: Мавра Семёнова