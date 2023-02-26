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Василий Ефимов

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1888

Дата смерти

25.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ефимий Дмитриев

Мать: Мавра Семёнова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1906

Жена: Анастасия Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1910

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Рождение ребёнка
21.06.1911

Сын: Терентий Васильев

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Анастасия Николаева

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.03.1916
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище
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