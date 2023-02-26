Василий Ефимов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1888
Дата смерти25.03.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ефимий Дмитриев
Мать: Мавра Семёнова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1906
Жена: Анастасия Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.03.1910
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Рождение ребёнка
21.06.1911
Сын: Терентий Васильев
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Анастасия Николаева
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.03.1916
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Спасском кладбище