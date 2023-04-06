Мавра Семёнова
Место рождения
Дата рождения26.04.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1864
Отец: Семён Акимов
Мать: Евдокия Яковлева
Бракосочетание
12.10.1880
Муж: Ефимий Дмитриев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1882
Сын: Афанасий ст
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
Рождение ребёнка
30.04.1883
Сын: Афанасий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
Рождение ребёнка
03.02.1886
Сын: Семён Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888
Сын: Василий Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890
Сын: Симеон Евфимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1892
Сын: Владимир Евфимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1894
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
Рождение ребёнка
24.03.1896
Сын: Гавриил Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
Рождение ребёнка
25.08.1898
Сын: Пётр Ефимов
Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев
Рождение ребёнка
01.08.1900
Дочь: Евдокия (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно