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Мавра Семёнова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

26.04.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1864

Отец: Семён Акимов

Мать: Евдокия Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
12.10.1880

Муж: Ефимий Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Афанасий ст

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1883

Сын: Афанасий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1886

Сын: Семён Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1888

Сын: Василий Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1890

Сын: Симеон Евфимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.07.1892

Сын: Владимир Евфимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1894

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1896

Сын: Гавриил Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Пётр Ефимов

Отец ребёнка: Ефимий Дмитриев

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1900

Дочь: Евдокия (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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