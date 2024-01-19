Семён Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Акимов

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

24.09.1882

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: Аким Стефанов

Мать: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1852

Дочь: Параскева Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
1863

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Рождение ребёнка
26.04.1864

Дочь: Мавра Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Яковлева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
24.09.1882
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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