Семён Акимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смерти24.09.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: Аким Стефанов
Мать: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
До 1852
Дочь: Параскева Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
1863
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
26.04.1864
Дочь: Мавра Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Яковлева
Смерть
24.09.1882