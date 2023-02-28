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Аким Стефанов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1800

Сын: Павел Акимов

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1807

Дочь: Мария Акимова

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1807

Сын: Иван Акимов

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Якушевич Агафия (Яковлева)

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1820

Дочь: Параскева Акимова

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.02.1837

Жена: Елизавета Власова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Семён Акимов

Мать ребёнка: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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