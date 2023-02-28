Аким Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1800
Сын: Павел Акимов
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1807
Дочь: Мария Акимова
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
30.03.1807
Сын: Иван Акимов
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Якушевич Агафия (Яковлева)
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Рождение ребёнка
30.10.1820
Дочь: Параскева Акимова
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Бракосочетание
14.02.1837
Жена: Елизавета Власова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Семён Акимов
Мать ребёнка: Зиновия Иванова
Смерть
Неизвестно